Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый рассказал, как намерены действовать ВСУ, планируя новое наступление.
Представитель ВСУ объяснил, что Украина изматывает российские войска и наносит им максимальный ущерб. По его словам, находясь в обороне, украинская армия готовит наступательную операцию.
"Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру харьковской или лиманской. Мы знаем, как это делать", — объяснил Череватый.
Ранее Сергей Череватый рассказал о непростой ситуации под Бахмутом.
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