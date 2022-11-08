Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый рассказал, как намерены действовать ВСУ, планируя новое наступление.

Представитель ВСУ объяснил, что Украина изматывает российские войска и наносит им максимальный ущерб. По его словам, находясь в обороне, украинская армия готовит наступательную операцию.

"Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру харьковской или лиманской. Мы знаем, как это делать", — объяснил Череватый.