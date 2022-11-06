Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о непростой ситуации под Бахмутом, где, по словам представителя Украины, действуют 30 тысяч бойцов ВС РФ.
Череватый объяснил, что в Донецкой области российская армия активно пытается прорвать оборону ВСУ.
"Бахмут последние четыре месяца — это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные Вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", — рассказал представитель ВСУ.
Он отметил, что на данный участок фронта перебросили мобилизованных россиян.
Ранее писатель Захар Прилепин рассказал об успехах ВС РФ под Бахмутом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.