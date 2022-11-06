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Спикер ВСУ о ситуации под Бахмутом: "Противник пытается прорвать нашу оборону"

Силовые структуры

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о непростой ситуации под Бахмутом, где, по словам представителя Украины, действуют 30 тысяч бойцов ВС РФ.

Череватый объяснил, что в Донецкой области российская армия активно пытается прорвать оборону ВСУ.

"Бахмут последние четыре месяца — это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные Вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", — рассказал представитель ВСУ.

Он отметил, что на данный участок фронта перебросили мобилизованных россиян.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал об успехах ВС РФ под Бахмутом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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