Спикер ВСУ о ситуации под Бахмутом: "Противник пытается прорвать нашу оборону"

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о непростой ситуации под Бахмутом, где, по словам представителя Украины, действуют 30 тысяч бойцов ВС РФ.

Череватый объяснил, что в Донецкой области российская армия активно пытается прорвать оборону ВСУ.

"Бахмут последние четыре месяца — это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные Вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", — рассказал представитель ВСУ.

Он отметил, что на данный участок фронта перебросили мобилизованных россиян.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал об успехах ВС РФ под Бахмутом.