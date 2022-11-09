Марочко: число наёмников в некоторых украинских ДРГ достигает 100 процентов

Количество наёмных военнослужащих в ряде диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины составляет 100 процентов, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Во время утреннего стрима телеканала RT "Летучка" он отметил, что общее число иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима, существенно возросло.

"Если говорим о штурмующих подразделениях, то там процент наёмников доходит до 50, а некоторые ДРГ на 100 процентов состоят из иностранцев", — указал офицер.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения (ЛБС) остаётся сложной, но стабильной. Он также подчеркнул: Киев зачастую использует наёмных военных для реализации попыток прорыва обороны.

Ранее Марочко сообщил, что российская армия ликвидировала группу наёмников, когда они намеревались перейти в атаку возле населённых пунктов Сватово и Кременная.