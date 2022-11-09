Сегодня в Казани начались слушания по делу Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей в одной из городских гимназий.
Напомним, 11 мая 2021 года, устроив взрыв в школе, он пошёл по этажам, расстреливая всех, кто встретился на пути. Жертвами "казанского стрелка" стали девять человек, пострадали ещё 139.
Обвиняемый, как передают журналисты из зала суда, "сильно раздражён", потребовал удалить из зала прессу, которая якобы "мешает".
Отличился отец "казанского стрелка". Мужчина явился на заседание в сильном подпитии, хамил окружающим и в итоге был отправлен на медосвидетельствование.
Ильназу Галявиеву, уверены юристы, "светит" пожизненное заключение.
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