В Казани начался суд над Ильназом Галявиевым. Отца "стрелка" в зал не пустили

Сегодня в Казани начались слушания по делу Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей в одной из городских гимназий.

Напомним, 11 мая 2021 года, устроив взрыв в школе, он пошёл по этажам, расстреливая всех, кто встретился на пути. Жертвами "казанского стрелка" стали девять человек, пострадали ещё 139.

В отношении Галявиева в рамках уголовного дела было проведено две психиатрические экспертизы. Вторая признала его вменяемым.

Уголовное дело состоит из 310 томов — их ввозили в здание на тележках в несколько заходов.

Обвиняемый, как передают журналисты из зала суда, "сильно раздражён", потребовал удалить из зала прессу, которая якобы "мешает".

Отличился отец "казанского стрелка". Мужчина явился на заседание в сильном подпитии, хамил окружающим и в итоге был отправлен на медосвидетельствование.

Ильназу Галявиеву, уверены юристы, "светит" пожизненное заключение.