На фоне наступления ВСУ в Херсонской области начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о решающем этапе противостояния с РФ.
Глава ГУР Украины произнёс речь на встрече с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
"Наступает решающий период в....*. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", — сказал Буданов.
Ранее Буданов заявлял, что Херсон перейдёт под контроль Киева в конце ноября, а Крым — в 2023 году.
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