Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что депутат Народного совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков погиб, когда выполнял боевое задание.
По словам Пушилина, Жуков встал на защиту Донбасс с первых дней агрессии киевского режима.
По данным Миниформации ДНР, Жуков погиб под Угледаром.
Ранее Пушилин сообщил, что в районе Павловки идут ожесточённые бои. Вооружённые силы РФ должны взять этот населённый пункт, поскольку он является ключевым для дальнейшего освобождения Угледара, отметил руководитель ДНР.
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