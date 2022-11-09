Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб в бою

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что депутат Народного совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков погиб, когда выполнял боевое задание.

По словам Пушилина, Жуков встал на защиту Донбасс с первых дней агрессии киевского режима.

По данным Миниформации ДНР, Жуков погиб под Угледаром.

Ранее Пушилин сообщил, что в районе Павловки идут ожесточённые бои. Вооружённые силы РФ должны взять этот населённый пункт, поскольку он является ключевым для дальнейшего освобождения Угледара, отметил руководитель ДНР.