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Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ

Силовые структуры

Переправа в Херсоне за последние сутки два раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск.

Как уточняют корреспонденты РИА Новости, переправа служит для перемещения мирных жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, где они оказываются в безопасности.

Переправа использовалась для эвакуации граждан до того момента, как 9 ноября в Минобороны сообщили об отводе российских войск с правобережной части Днепра.

Корреспонденты агентства сообщают, что украинская сторона ведёт обстрелы американскими РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился отвести войска с правого берега после того, как командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил выстроить оборону по реке Днепр.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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