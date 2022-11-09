Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ

Переправа в Херсоне за последние сутки два раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск.

Как уточняют корреспонденты РИА Новости, переправа служит для перемещения мирных жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, где они оказываются в безопасности.

Переправа использовалась для эвакуации граждан до того момента, как 9 ноября в Минобороны сообщили об отводе российских войск с правобережной части Днепра.

Корреспонденты агентства сообщают, что украинская сторона ведёт обстрелы американскими РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился отвести войска с правого берега после того, как командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил выстроить оборону по реке Днепр.