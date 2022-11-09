Марков о сдаче Херсона: "Крупнейшее геополитическое поражение России"

Политолог Сергей Марков выразил свою поддержку Владимиру Путину и отметил, что верит в победу РФ, несмотря на крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР.

Политолог отметил, что одобряет решение Владимира Путина не посещать саммит Большой Двадцатки.

"Плохо, что на этом саммите лидеры крупнейших стран мира будут приучаться жить без России как великой державы", — выразил своё мнение Марков.

Он отметил, что верит президенту РФ.

"Сейчас, в этот трудный день большого поражения России, важно сказать — мы поддерживаем Владимира Путина. Мы верим Владимиру Путину. Это наш лидер, мы с ним. Поражения бывают. Мы верим в нашу победу", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков предупредил о тяжёлых последствиях ухода ВС РФ из Херсона.

"Сдача Херсона это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения — отказ от реальной в....* и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений", — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам.

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