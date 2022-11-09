"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам

Битвы за Херсон не было. ВС РФ оставляют город из-за военной необходимости. Никаких политических "договорняков" нет, а есть ошибки в подготовке и проведении СВО, которые исправляются.

Херсон — российский город и будет де-факто возвращён

Командующий СВО генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны Сергею Шойгу оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Трансляция совещания велась по телевидению. Шойгу согласился.

Как сказал Суровикин, это решение было принято по причине трудностей снабжать гарнизон и мирных жителей в Херсоне из-за разрушенных и постоянно обстреливаемых временных переправ и угроз взрыва плотины Каховской ГЭС.

Генерал отметил, что все атаки на Херсонском направлении накануне были обиты, тем не менее, оперативной необходимости в удержании плацдарма на правом берегу Днепра сейчас нет, так как это ведёт к неоправданным жертвам среди мирного населения и военнослужащих ВС РФ.

Суровикин подчеркнул, что освободившиеся силы, а это, по оценкам, около 20 тысяч военнослужащих, будут задействованы для наступательных операций на других направлениях. Заметим, что это самые боеспособные российские подразделения — морпехи и десантники.

Очевидно, что было принято сугубо военное решение, никаких "договорняков" ни с кем здесь нет, так как Конституция РФ не предполагает отчуждение территорий, а Херсон — это территория РФ. Решение о сдаче Херсона было, вероятно, принято давно, а тянули с объявлением, чтобы не дать демократам козыри перед выборами в Конгресс США.

Ещё раз — Херсон, по Конституции, это российский город, и он будет возвращён под юрисдикцию РФ де-факто. В этом нет сомнений.

ВС РФ не готовы вести наступление на Николаев и Одессу

Плацдарма на правом берегу теперь нет для атаки на Николаев и Одессу, но значит нет для неё сейчас сил. Это, конечно, следствие неподготовленной СВО и ошибок в её проведении. Ошибки надо анализировать и исправлять, хотя бы в том, что касается отрезания путей снабжения ВСУ.

Конечно, в краткосрочной перспективе имидживые потери у России будут, но главное не имидж, а чтобы (как у Киева) за политическими решениями не стояли многочисленные жертвы. Как сказал Суровикин, потери ВСУ огромны — более 9,5 тыс. бойцов погибли под Херсоном.

Придёт время, и Владимира Зеленского матери и жёны солдат ВСУ спросят об этом, и это будет сильнейший дестабилизирующий фактор для его режима.

Северокрымский канал остаётся под контролем ВС РФ

ВСУ приблизятся к Крыму, что облегчит нанесение ударов по полуострову. Но решится ли на это Киев — сомнительно, тогда возобновятся удары по критической инфраструктуре Украины.

С другой стороны, под контролем РФ остаётся экономическое использование Украиной Днепра в нижнем течении как транспортного маршрута и гарантированный контроль за гидросооружениями Северокрымского канала. Об этом написал в своей статье для "Укринформ" 1 ноября генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Предположим, что любая попытка перерезать подачу воды в Крым вызовет также удары возмездия по Украине.

Подрывать Каховскую плотину теперь ВСУ нет смысла — затопят сами себя.

В долгосрочной перспективе у России есть сильные козыри — сохранение жизней людей и купирование недовольства к российского населения из-за наплыва "похоронок".

Что касается боевого духа ВС РФ, то сохранение жизней солдат — возьмёт своё. Солдаты оценят заботу. Будем доверять президенту России Владимиру Путину. Будем ждать на фронте укомплектованные обученные войска, которые скоро переломят ситуацию сначала в Донбассе, а затем и на юге.

Воодушевляет, что Москвой сделано официальное заявление, народу объяснили, что к чему, и была проведена эвакуация мирных жителей. Это не оставленные на произвол судьбы мирные жители, как было в Харьковской области.

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