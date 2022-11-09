Прилепин о силе пропаганды: Можно сказать: "Мы ничего такого вам не обещали"

Писатель Захар Прилепин выразил надежду на то, что за сдачей Херсона кроется "победительный план". который предполагает выход "из этого пике".

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" объяснил, почему, по его мнению, в России побоялись проводить "большую и всенародную пропаганду".

"Если эту пропаганду и эту борьбу начать — то вся страна будет работать на победу, ждать её, верить в неё. А если всё это останется как сейчас — то всегда можно отплясать назад и сказать: "Мы ничего такого вам не обещали…", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он считает, что с этим делом боялись переусердствовать, так как опасались потом не успокоить народ.

"Может, этот фарш ещё обратно проворачивать придётся", — отметил литератор.

Прилепин призвал объявить политическую и духовную мобилизацию.

"Больше не позволим никакого саботажа и очковтирательства. Вставай, страна огромная", — поделился своими мыслями писатель.

Ранее Прилепин прокомментировал ультиматум Владимира Зеленского об условиях мирных переговоров.