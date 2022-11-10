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Экономику России необходимо переводить на работу в режиме военного времени, заявил политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, если российская сторона хочет победить в спецоперации, необходимо круглосуточное производство оружия.

"Если Россия хочет победить, необходимо переводить экономику на военный режим, — пояснил политолог. — Жёстче надо. Жёстче. Дроны и связь, и ракеты, и снаряды должны заводы делать в режиме 24/7".

Как подчеркнул политолог, данное решение необходимо было принять ещё полгода назад, но с ним "затянули".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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