Марков о тактике для победы РФ в СВО: "Жёстче надо, жёстче"

Экономику России необходимо переводить на работу в режиме военного времени, заявил политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, если российская сторона хочет победить в спецоперации, необходимо круглосуточное производство оружия.

"Если Россия хочет победить, необходимо переводить экономику на военный режим, — пояснил политолог. — Жёстче надо. Жёстче. Дроны и связь, и ракеты, и снаряды должны заводы делать в режиме 24/7".

Как подчеркнул политолог, данное решение необходимо было принять ещё полгода назад, но с ним "затянули".