Экономику России необходимо переводить на работу в режиме военного времени, заявил политолог Сергей Марков.
По мнению эксперта, если российская сторона хочет победить в спецоперации, необходимо круглосуточное производство оружия.
"Если Россия хочет победить, необходимо переводить экономику на военный режим, — пояснил политолог. — Жёстче надо. Жёстче. Дроны и связь, и ракеты, и снаряды должны заводы делать в режиме 24/7".
Как подчеркнул политолог, данное решение необходимо было принять ещё полгода назад, но с ним "затянули".
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