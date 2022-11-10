Россия должна пересмотреть своё отношение к иностранным альянсам и не отказываться от помощи других стран в спецоперации, заявил телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, на стороне РФ могут сражаться солдаты из Китая, КНДР и Африки.
Как подчеркнул Соловьёв, пренебрегать "реальными" союзниками не стоит.
"По-другому нужно смотреть на систему международных отношений, не надо отказываться от альянсов, надо найти альянсы, которые реальны и реалистичны", — приводит слова Соловьёва SM.News.
Так, телеведущий отметил, что если "какая-нибудь страна из Африки" поможет России и предоставит военный контингент с оружием, он будет только "за".
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