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Соловьёв: военные бригады из КНР, КНДР и Африки могут сражаться на стороне РФ

Силовые структуры

Россия должна пересмотреть своё отношение к иностранным альянсам и не отказываться от помощи других стран в спецоперации, заявил телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, на стороне РФ могут сражаться солдаты из Китая, КНДР и Африки.

Как подчеркнул Соловьёв, пренебрегать "реальными" союзниками не стоит.

"По-другому нужно смотреть на систему международных отношений, не надо отказываться от альянсов, надо найти альянсы, которые реальны и реалистичны", — приводит слова Соловьёва SM.News.

Так, телеведущий отметил, что если "какая-нибудь страна из Африки" поможет России и предоставит военный контингент с оружием, он будет только "за".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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