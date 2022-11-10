РВ: артиллерия "Отважных" ВС РФ пресекла попытку контрнаступления ВСУ

Вооружённые силы Украины продолжают попытки наступлений на линии соприкосновении в зоне проведения специальной военной операции. Российская армия отвечает противнику артиллерийскими ударами, предотвращая атаки.

Очередной видеоролик, демонстрирующий пресечение попытки ВСУ провести наступательную операцию опубликовали военные корреспонденты "Русской весны". Продемонстрирована работа артиллеристов группировки "О" ("Отважные").

Разведчики спецназа своевременно выявили группу украинских военных, намеревающихся атаковать позиции ВС РФ. Артиллерия незамедлительно нанесла по технике противника огневое поражение. Уничтожены боевая машина пехоты (БМП) и танк ВСУ. Удары нанесены также по живой силе врага.