Подрыв бронеавтомобиля ВСУ HMMWV из США на противотанковой мине попал на видео

ВС РФ в рамках специальной военной операции продолжают уничтожать военную технику противника, в том числе поставленную странами НАТО.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале публикует видеокадры момента поражения бронеавтомобиля HMMWV американского производства, бывшего в арсенале украинской армии.

На кадрах запечатлён мощный взрыв, который буквально разрывает военную технику. Раненым военным ВСУ удалось выбраться из машины. На кадрах виден и другой HMMWV, проезжающий мимо без остановки для оказания помощи.

Ранее появились кадры работы БПЛА "Иноходец", уничтожившего группировку ВСУ.