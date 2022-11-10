ВС РФ в рамках специальной военной операции продолжают уничтожать военную технику противника, в том числе поставленную странами НАТО.
Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале публикует видеокадры момента поражения бронеавтомобиля HMMWV американского производства, бывшего в арсенале украинской армии.
На кадрах запечатлён мощный взрыв, который буквально разрывает военную технику. Раненым военным ВСУ удалось выбраться из машины. На кадрах виден и другой HMMWV, проезжающий мимо без остановки для оказания помощи.
Ранее появились кадры работы БПЛА "Иноходец", уничтожившего группировку ВСУ.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.