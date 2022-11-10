МК: Путин ещё в сентябре знал о плане Суровикина об отводе ВС РФ из Херсона

Обозреватель "МК" Михаил Ростовский считает, что отвод войск из Херсона является хитрым манёвром командующего группировкой российской армии в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Херсон стал одним из первых городов, перешедших под контроль ВС РФ в самом начале спецоперации. Тем не менее, отвод войск, по мнению журналиста, является обидным, но плановым манёвром.

Сергей Суровикин ранее предупреждал о "непростых решениях", которые необходимо будет принять на Херсонском направлении. Следовательно, высшему политическому руководству России ещё в начале сентября было известно о предстоящем отводе войск.

Автор публикации отмечает, что Владимир Путин не стремится победить во всех битвах подряд, задачи спецоперации формируются в ином русле.

"Путин мыслит и действует по логике: хорошо смеётся не тот, кто контролирует правый берег Днепра в районе Херсона сейчас. Хорошо смеётся тот, кто будет контролировать новые регионы РФ на финальном этапе СВО", — резюмировал Ростовский.