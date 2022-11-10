Вооружённые силы РФ освободили окраины Артёмовска (по-украински Бахмут) и южную часть его предместия Белогоровки, сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на американский Институт изучения войны.
С 2014 года Украина пыталась сделать из этого города крепость по типу Угледара, Авдеевки и Марьинки. Если российским войскам удастся освободить Артёмовск, то это станет переломной точкой в битве за Донбасс. Сейчас киевский режим пытается преуменьшить значимость сдачи Артёмовска. Однако этот город имеет важное стратегическое значение, поскольку здесь сходятся все дороги с севера, центра и востока Донецкой Народной Республики.
Более 30 тысяч российских военных принимают участие в освобождении города. Активно используются артиллерия, системы противовоздушной обороны, тяжёлые огнемётные системы и авиация.
В настоящее время линия укреплений разделяет Артёмовск почти пополам. В северной и западной частях города находятся силы украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.