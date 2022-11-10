Козюлин заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией

Евросоюз и НАТО в 2014 году начали переброску военной техники к границам России, но столкнулись со сложностями, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ. Сейчас к этим задачам подключили Молдавию и Украину. Это повлечёт ускорение поставок вооружений ВСУ. Кроме того, НАТО готовится к противостоянию с Россией. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с изданием "Взгляд".

"НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учётом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идёт о вооружении Украины", — считает эксперт.

Козюлин предупредил о увеличении угроз для России. Он считает, что РФ следует развивать инженерные школы и системы разведки, вкладываться в разработку новых вооружений для ответа на увеличение военной мобильности стран ЕС.