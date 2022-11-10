Военкор Татарский: дамбу Каховской ГЭС необходимо взорвать после отступления

Вчера стало известно о решении вывести войска ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра. Командующий СВО Сергей Суровикин в том числе сообщил об опасности подрыва противником Каховской ГЭС, в результате чего огромная территория окажется затопленной.

Военные корреспонденты делятся своими мнениями о сложившейся ситуации.

Военкор Владлен Татарский в своём Telegram-канале заявил, что после отступления Каховскую дамбу обязательно нужно взорвать.

"Надеюсь, это собрались сделать", — отметил он.

Тем временем, командующему Суровикину предстоит непростая задача по выстраиванию обороны города и стабилизации ситуации на фронте.