Вчера стало известно о решении вывести войска ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра. Командующий СВО Сергей Суровикин в том числе сообщил об опасности подрыва противником Каховской ГЭС, в результате чего огромная территория окажется затопленной.
Военные корреспонденты делятся своими мнениями о сложившейся ситуации.
Военкор Владлен Татарский в своём Telegram-канале заявил, что после отступления Каховскую дамбу обязательно нужно взорвать.
"Надеюсь, это собрались сделать", — отметил он.
Тем временем, командующему Суровикину предстоит непростая задача по выстраиванию обороны города и стабилизации ситуации на фронте.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.