Салливан: США обнаружили "некоторые признаки" ухода ВС РФ из Херсона

Американцы обнаружили некоторые признаки того, что российские войска уходят из Херсона. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает агентство Reuters.

Также он добавил, что вывод российских войск из некоторых районов Украины не означает завершения боевых действий.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка оценил обстановку в Херсоне. Он отметил, что военные армии России очень быстро отходят к Новой Каховке. И завершиться процесс отвода может уже завтра, считает блогер.

При этом ряд Telegram-каналов сообщали, что спецподразделения украинских войск уже вошли в Херсон. В Киеве официально этого пока не подтверждали.