Норкин побоялся комментировать сдачу Херсона: "Несколько лет лишения свободы"

Телеведущий Андрей Норкин заявил, что одобрение сдачи Херсона тянет на статью УК 280 о публичном призыве к нарушению территориальной целостности РФ.

Ведущий телеканала НТВ в политическом шоу "Место встречи" озвучил решение Минобороны РФ о выводе войск с правого берега Днепра.

"Мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу", — объяснил Норкин.

Тележурналист отказался комментировать решение военного руководства РФ, ссылаясь на Уголовный кодекс РФ.

"Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. В нашем Уголовном кодексе это статья 280 часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы", — рассказал Норкин.

Телеведущий отметил, что и другое мнение на этот счёт криминализировано.

"Если я не поддерживаю это решение и считаю, что Министрество обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил, та же самая 280 статья, только часть третья, срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу", — объяснил звезда ТВ.

Ранее Андрей Норкин назвал "шлаком" сбежавших из РФ артистов и предложил их заменить.