Телеведущий Андрей Норкин заявил, что одобрение сдачи Херсона тянет на статью УК 280 о публичном призыве к нарушению территориальной целостности РФ.
Ведущий телеканала НТВ в политическом шоу "Место встречи" озвучил решение Минобороны РФ о выводе войск с правого берега Днепра.
"Мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу", — объяснил Норкин.
Тележурналист отказался комментировать решение военного руководства РФ, ссылаясь на Уголовный кодекс РФ.
"Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. В нашем Уголовном кодексе это статья 280 часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы", — рассказал Норкин.
Телеведущий отметил, что и другое мнение на этот счёт криминализировано.
"Если я не поддерживаю это решение и считаю, что Министрество обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил, та же самая 280 статья, только часть третья, срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу", — объяснил звезда ТВ.
Ранее Андрей Норкин назвал "шлаком" сбежавших из РФ артистов и предложил их заменить.
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