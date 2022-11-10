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Безсонов сообщил о тяжёлой ночи для ВС РФ на Херсонском направлении

Силовые структуры

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщает о тяжёлой ситуации на Херсонском направлении. По его словам, ВСУ бьют по переправам и левому берегу Днепра, на который передислоцируются российские войска.

"Бойцы пишут с Херсонского направления. Ситуация тяжёлая. Противник бьёт по переправам и по левому берегу. Наша арта тоже работает, однако противник не замолкает. Молимся за наших. Это очень тяжёлая ночь", — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что по решению российского командования войска ВС РФ отводятся на левый берег Днепра.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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