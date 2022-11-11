Замглавы Минэкономики Украины: отказ США от помощи Киеву приведёт к победе РФ

Если американские власти перестанут поддерживать Киев, это приведёт к скорой победе РФ. Такое мнение выразил заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка.

В интервью Washington Post он отметил, что украинскую экономику ждёт разрушение в случае прекращения помощи.

"Это означало бы немедленную победу России", — считает Качка.

Как пояснил обозреватель издания, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) не смогут участвовать в боях, если Штаты, ЕС и Международный валютный фонд примут решение об остановке передачи техники и финансирования киевскому режиму.

Он также подчеркнул: некоторые представители республиканской партии США регулярно призывают прекратить поддержку Киева и заняться внутренними проблемами государства.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что власти страны останавливают поставки оружия для нужд украинской армии.