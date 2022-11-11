Сотрудники российских спецслужб не позволили нелегальным способом вывезти из Энергодара ценные православные иконы. Об этом проинформировали представители силовых структур Запорожской области.
В беседе с URA.RU они отметили, что семь икон были обнаружены на территории недостроенного храма раскольнической православной церкви Украины в Энергодаре. По информации издания, реликвии являются частью истории Запорожской области, поэтому их оставили на этой земле.
"Спасённые иконы имеют огромную ценность для Запорожского края", — прокомментировали в силовых структурах.
Подчёркивается, что живописные изображения святых переданы работникам Мелитопольского государственного краеведческого музея для последующего описания и реставрационных процедур.
Как пояснили местные эксперты, все полотна созданы примерно в конце XVIII — начале XIX века. Над тремя из этих икон трудились профессиональные мастера.
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