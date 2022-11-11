Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкоры: взрыв Антоновского моста был сигналом об окончании вывода войск РФ
Бойцы ДНР: Две русские ракеты снесли рембазу ВСУ под Вольнянском
Володин: Гоголю понравился бы сюжет выборов в США с победой "мёртвых душ"
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Kyodo: МИД Японии подтвердил гибель воевавшего на Украине против ВС РФ японца
FoxNews: предоставленные Украине $50 млрд потрачены на недвижимость в Швейцарии
Власти Украины: Киев получил от Польши свыше 1,5 тысячи станций Starlink
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Politico: США опасаются злости европейцев из-за санкционного давления на РФ

Спецслужбы РФ пресекли попытку вывоза семи православных икон из Энергодара

Силовые структуры

Сотрудники российских спецслужб не позволили нелегальным способом вывезти из Энергодара ценные православные иконы. Об этом проинформировали представители силовых структур Запорожской области.

Спецслужбы РФ пресекли попытку вывоза семи православных икон из Энергодара

В беседе с URA.RU они отметили, что семь икон были обнаружены на территории недостроенного храма раскольнической православной церкви Украины в Энергодаре. По информации издания, реликвии являются частью истории Запорожской области, поэтому их оставили на этой земле.

"Спасённые иконы имеют огромную ценность для Запорожского края", — прокомментировали в силовых структурах.

Подчёркивается, что живописные изображения святых переданы работникам Мелитопольского государственного краеведческого музея для последующего описания и реставрационных процедур.

Как пояснили местные эксперты, все полотна созданы примерно в конце XVIII — начале XIX века. Над тремя из этих икон трудились профессиональные мастера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО

Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.

Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Силовые структуры
WarGonzo: бойцы ДНР и морпехи ВС РФ взяли под контроль Павловку
Любовь Степушова Манёвр ВС РФ по Днепру перевёл СВО на цель изнурения Украины Любовь Степушова Сергей Лебедев В Монако не любят вспоминать немецкую "оккупацию", которая приносила грязные миллионы Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Силовые структуры
Политолог Ищенко допустил прорыв войск ВСУ вглубь России
RV: артиллерия группировки "Отважные" ВС РФ пресекла попытку наступления ВСУ
Силовые структуры
RV: артиллерия группировки "Отважные" ВС РФ пресекла попытку наступления ВСУ
Последние материалы
FoxNews: предоставленные Украине $50 млрд потрачены на недвижимость в Швейцарии
Власти Украины: Киев получил от Польши свыше 1,5 тысячи станций Starlink
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Politico: США опасаются злости европейцев из-за санкционного давления на РФ
Офицер ДНР: наёмники ВСУ из Грузии, Польши и Чехии бегут при первых потерях
Глава Винницкой области заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры
Министр обороны Украины: вскоре ВСУ усилят тысячи обученных в Британии солдат
Бойцы ДНР: в украинском плену военных РФ по несколько часов пытали током
Замглавы Минэкономики Украины: отказ США от помощи Киеву приведёт к победе РФ
Визит Салливана в Киев — дымовая завеса для затягивания войны на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников