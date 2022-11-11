Спецслужбы РФ пресекли попытку вывоза семи православных икон из Энергодара

Сотрудники российских спецслужб не позволили нелегальным способом вывезти из Энергодара ценные православные иконы. Об этом проинформировали представители силовых структур Запорожской области.

В беседе с URA.RU они отметили, что семь икон были обнаружены на территории недостроенного храма раскольнической православной церкви Украины в Энергодаре. По информации издания, реликвии являются частью истории Запорожской области, поэтому их оставили на этой земле.

"Спасённые иконы имеют огромную ценность для Запорожского края", — прокомментировали в силовых структурах.

Подчёркивается, что живописные изображения святых переданы работникам Мелитопольского государственного краеведческого музея для последующего описания и реставрационных процедур.

Как пояснили местные эксперты, все полотна созданы примерно в конце XVIII — начале XIX века. Над тремя из этих икон трудились профессиональные мастера.