ВСУ не могут перебрасывать подкрепления в Угледар из-за потери Павловки в ДНР

Село Павловка под Угледаром перешло под контроль ВС РФ и бойцов ДНР. В настоящее время ведётся зачистка занятых территорий.

По данным "Военного обозрения", потеря населённого пункта мешает украинской армии перебрасывать подкрепления на Угледарском направлении по южным маршрутам от населённых пунктов Времевка и Большая Новосёлка. ВСУ имеют проблемы с логистикой, поскольку многие участки трасс в районе Угледара перешли под контроль войск России.

По версии обозревателей издания, вскоре начнётся наступление нашей армии в направлении Угледара.

Ранее сообщалось о тяжёлых боях на Авдеевском направлении.