Село Павловка под Угледаром перешло под контроль ВС РФ и бойцов ДНР. В настоящее время ведётся зачистка занятых территорий.
По данным "Военного обозрения", потеря населённого пункта мешает украинской армии перебрасывать подкрепления на Угледарском направлении по южным маршрутам от населённых пунктов Времевка и Большая Новосёлка. ВСУ имеют проблемы с логистикой, поскольку многие участки трасс в районе Угледара перешли под контроль войск России.
По версии обозревателей издания, вскоре начнётся наступление нашей армии в направлении Угледара.
Ранее сообщалось о тяжёлых боях на Авдеевском направлении.
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