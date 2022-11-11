Губарева: ВС РФ строят надёжную линию обороны на левобережье Херсонской области

Вооружённые силы РФ приступили к созданию оборонительной линии на левобережье Херсонской области. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

В беседе с РИА Новости она отметила, что российские бойцы также возводят различные укрепления на этом направлении спецоперации.

"Выстраивается надёжная линия обороны", — подтвердила чиновница.

Как пояснила Губарева, армия России укрепляет свои позиции по всему левому берегу реки Днепр.

Ранее военспец Алексей Леонков сообщил, что Киев может воспользоваться перегруппировкой войск РФ для превращения главной улицы Херсона в руины. Он убеждён: украинские националисты выдадут свои действия за российскую агрессию.