Командование ВСУ скрывает гибель украинских солдат ради хищения их денег

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ скрывает гибель украинских солдат, чтобы присвоить их деньги.

"Выявлены факты сокрытия командованием (ВСУ. — Прим. ред.) на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях", — сообщил Марочко в своём Telegram-канале.

По его словам, разведка выяснила, что украинские офицеры отбирали банковские карты у подчинённых. Если солдат погибал, то его не исключали из списков военнослужащих — таким образом, на счёт покойного продолжали поступать деньги, которые потом переводились на другие счета и обналичивались.