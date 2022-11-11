Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ скрывает гибель украинских солдат, чтобы присвоить их деньги.
"Выявлены факты сокрытия командованием (ВСУ. — Прим. ред.) на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях", — сообщил Марочко в своём Telegram-канале.
По его словам, разведка выяснила, что украинские офицеры отбирали банковские карты у подчинённых. Если солдат погибал, то его не исключали из списков военнослужащих — таким образом, на счёт покойного продолжали поступать деньги, которые потом переводились на другие счета и обналичивались.
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