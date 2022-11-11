Минобороны: ВСУ продвинулись под Херсоном не более чем на десять километров

Согласно сообщению Минобороны РФ, украинские войска за два минувших дня продвинулись в Херсонской области не более чем на десять километров.

"За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что с правобережной части Днепра на левобережную к 5 часам утра мск были переброшены все российские войска, без потерь в живой силе и технике.