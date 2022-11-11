Рогозин стал главой группы военных советников "Царские волки" в ДНР

Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, которая занимается оказанием военно-технической поддержки войскам Донецкой Народной Республики.

"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР… Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством", — сообщил Рогозин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Рогозин взял себе позывной "Космос" в зоне спецоперации и отправился на передовые позиции в Запорожскую область.