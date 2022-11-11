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Рогозин стал главой группы военных советников "Царские волки" в ДНР

Силовые структуры

Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, которая занимается оказанием военно-технической поддержки войскам Донецкой Народной Республики.

"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР… Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством", — сообщил Рогозин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Рогозин взял себе позывной "Космос" в зоне спецоперации и отправился на передовые позиции в Запорожскую область.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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