Рогозин заявил, что взял себе позывной "Космос" в зоне спецоперации

Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился, что решил взять себе позывной "Космос" в зоне спецоперации.

Во вторник, 25 октября, он опубликовал в соцсетях свои снимки в боевой экипировке и с оружием в руках. На фотографиях рядом с Рогозиным находятся комбаты Шахтёр, Злой, герой Донецкой Народной Республики Абхаз и полковник Корпуса ДНР политрук Эдуард Басурин.

"Космос" — этой мой позывной для радиообмена", — отметил экс-гендиректор "Роскосмоса" в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Ранее Рогозин также подтвердил информацию о том, что находился на передовых позициях в Запорожской области.