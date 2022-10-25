Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился, что решил взять себе позывной "Космос" в зоне спецоперации.
Во вторник, 25 октября, он опубликовал в соцсетях свои снимки в боевой экипировке и с оружием в руках. На фотографиях рядом с Рогозиным находятся комбаты Шахтёр, Злой, герой Донецкой Народной Республики Абхаз и полковник Корпуса ДНР политрук Эдуард Басурин.
"Космос" — этой мой позывной для радиообмена", — отметил экс-гендиректор "Роскосмоса" в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее Рогозин также подтвердил информацию о том, что находился на передовых позициях в Запорожской области.
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