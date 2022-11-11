ВСУ усилили обстрелы Каховской ГЭС

ВСУ нарастили интенсивность обстрелов Новой Каховки и Каховской ГЭС. Об том сообщил представитель горадминистрации Руслан Агаев.

По его словам, хотя "бьют в основном по электростанции", обстрелы жилых районов и промзон тоже усилились "в последние дни":

"Минувшей ночью город обстреливался без остановки так, что дома ходили ходуном".

В интервью РИА Новости Агаев отметил, что число желающих покинуть город растёт. Проводится массовая эвакуация из Новой Каховки "в другие регионы России".

К слову, несмотря на то, что российские войска покинули Херсон, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, нет никаких гарантий, что ВСУ откажутся от идеи взорвать Каховскую ГЭС. Вряд ли их испугает перспектива самим оказаться в зоне затопления.