ГУР Украины: Херсон перешёл под контроль Киева

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о том, что Херсон полностью перешёл под контроль украинских боевиков.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ вошли в Херсон, их встречают пособники неонацистов.

"На улицы вышли немногочисленные пособники украинских неонацистов, которых здесь называли "ждуны", у некоторых из них были припасены флаги Украины", — пишут военкоры.