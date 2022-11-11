Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о том, что Херсон полностью перешёл под контроль украинских боевиков.
"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ вошли в Херсон, их встречают пособники неонацистов.
"На улицы вышли немногочисленные пособники украинских неонацистов, которых здесь называли "ждуны", у некоторых из них были припасены флаги Украины", — пишут военкоры.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".