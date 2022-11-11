Вечером 11 ноября части 1-го армейского корпуса взяли село Опытное на Донецком направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.
"После взятия Опытного, важное значение приобретают бои за Водяное, так как взятие Водяного открывает для ВС РФ возможности для продвижения к Тоненькому и Северному, за которыми находится основная трасса снабжения Авдеевской группировки ВСУ проходящая через Орловку", — отмечает эксперт.
По его словам, националисты киевского режима наверняка сейчас будут укреплять оборону населённого пункта Водяной, а также подготавливать второй рубеж обороны в Тоненьком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".