Рожин: "После взятия Опытного, важное значение приобретают бои за Водяное"

Вечером 11 ноября части 1-го армейского корпуса взяли село Опытное на Донецком направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

"После взятия Опытного, важное значение приобретают бои за Водяное, так как взятие Водяного открывает для ВС РФ возможности для продвижения к Тоненькому и Северному, за которыми находится основная трасса снабжения Авдеевской группировки ВСУ проходящая через Орловку", — отмечает эксперт.

По его словам, националисты киевского режима наверняка сейчас будут укреплять оборону населённого пункта Водяной, а также подготавливать второй рубеж обороны в Тоненьком.