В пятницу, 11 ноября, националисты киевского режима начали постепенно малыми группами заходить в Херсон, оставленный российскими войсками.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"На улицы вышли немногочисленные пособники украинских неонацистов, которых здесь называли "ждуны", у некоторых из них были припасены флаги Украины", — пишут военкоры.
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что паромная переправа для мирного населения на левый берег Днепра из Херсона продолжает работу и все желающие могут уехать из города в Голую Пристань и Алёшки.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".