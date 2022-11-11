Боевики ВСУ вошли в Херсон, их встречают пособники неонацистов

В пятницу, 11 ноября, националисты киевского режима начали постепенно малыми группами заходить в Херсон, оставленный российскими войсками.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"На улицы вышли немногочисленные пособники украинских неонацистов, которых здесь называли "ждуны", у некоторых из них были припасены флаги Украины", — пишут военкоры.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что паромная переправа для мирного населения на левый берег Днепра из Херсона продолжает работу и все желающие могут уехать из города в Голую Пристань и Алёшки.