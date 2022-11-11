Село Опытное перешло под полный контроль российских сил. Населённый пункт находится между Авдеевкой и аэропортом Донецка. Таким образом, ВС РФ продвинулись ещё на шаг на Авдеевском направлении.
При отступлении из Опытного солдаты украинской армии бежали, бросая радиолокационные станции (РЛС) и важную секретную документацию, пишут военные корреспонденты "Русской весны".
Сейчас ведётся зачистка занятой территории.
Ранее сообщалось о взятии под контроль Вооружённых сил РФ Павловки. Наши войска на этом участке фронта также ведут зачистку территорий в сторону города Угледара.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".