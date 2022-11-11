При отступлении из села Опытное ВСУ бежали, бросая РЛС и секретные документы

Село Опытное перешло под полный контроль российских сил. Населённый пункт находится между Авдеевкой и аэропортом Донецка. Таким образом, ВС РФ продвинулись ещё на шаг на Авдеевском направлении.

При отступлении из Опытного солдаты украинской армии бежали, бросая радиолокационные станции (РЛС) и важную секретную документацию, пишут военные корреспонденты "Русской весны".

Сейчас ведётся зачистка занятой территории.

Ранее сообщалось о взятии под контроль Вооружённых сил РФ Павловки. Наши войска на этом участке фронта также ведут зачистку территорий в сторону города Угледара.