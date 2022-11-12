Данилов: заморозки военного конфликта с РФ не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что несмотря на грядущие холода военный конфликт с Россией не будет приостановлен.

"Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года", — цитирует его слова украинское издание "Зеркало недели".

По словам политика, глава украинского государства Владимир Зеленский поставил перед боевиками ВСУ задачу вернуть под контроль Киева все потерянные территории Украины.

Ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о доверии К Сергею Суровикину. По его мнению, Суровикин — настоящий генерал. Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Рогозин заявил, что если командующий спецоперацией считает это правильным решением, то он склонен ему доверять.