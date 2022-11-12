Пленный офицер ВСУ ранее рассказывал о планах киевского режима по наступлению на территории Курской и Белгородской областей РФ. Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что такие заявления исходят не только от пленных, но и официальных лиц
"Делается это только для того, чтобы показать мифическую воинственность оставшихся вооружённых сил Украины и не больше", — цитирует Федеральное агентство новостей слова Липового.
Эксперт называет смешным утверждение, что ВСУ начнут наступление на Курск и Белгород, поскольку им бы хотя бы для начала следует удержать занятые территории.
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