В ЛНР обнаружили секретные лаборатории, в которых Киев испытывал наркосодержащие анальгетики, которые были разработаны для солдат Запада и Североатлантического альянса.
"На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева", — сообщил источник РИА Новости.
Согласно информации, назальные препараты, которые успешно прошли испытания отправлялись в ВСУ.
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