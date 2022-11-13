Киев испытывал в ЛНР наркосодержащие анальгетики для ВСУ

В ЛНР обнаружили секретные лаборатории, в которых Киев испытывал наркосодержащие анальгетики, которые были разработаны для солдат Запада и Североатлантического альянса.

"На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева", — сообщил источник РИА Новости.

Согласно информации, назальные препараты, которые успешно прошли испытания отправлялись в ВСУ.