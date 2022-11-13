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Боец НМ ДНР: ВСУ кормят пленных испорченной картошкой — после свиней

Силовые структуры

Украинские силовики кормят военнопленных испорченными продуктами, рассказал освобождённый боец Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко.

По его словам, бойцы едят то, что не дают даже свиньям.

"Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось", — рассказал Лебеденко РИА Новости.

Кроме того, несмотря на состояние военнопленных и недоедание, бойцов будили в шесть утра и заставляли работать по 12-14 часов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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