Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, раннее командовавший американскими подразделениями в Европе, заявил, что украинские боевики не будут брать "зимнюю паузу" в военных действиях.
По его словам, ВСУ продолжат давить на союзников, мешая российским войскам укреплять оборону, с помощью американских управляемых ракет GMLRS для залповых систем HIMARS.
"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости (ракет. — Прим. ред.)", — добавил Ходжес.
Отставник уверен, что одновременно с этим Киев начнёт контрнаступление и "к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь".
"Затем начнётся решающий этап кампании — освобождение Крыма", — заявил американский генерал.
Ранее эксперты китайского издания сообщили, что конфликт на Украине был развязан производителями оружия из США.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.