Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто
Киевлянам посоветовали уехать на зиму из столицы туда, где есть электричество
Военкор Хайруллин: главная задача ВС РФ "максимально сжечь" резервы ВСУ
Asia Times: конфликт на Украине развязали производители оружия из США
В США назвали "провальной" энергетическую политику Байдена
Леонтьев: боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС грандиозные повреждения
Онуфриенко: Россия ждёт "гостя" на левом берегу Днепра, чтобы захлопнуть дверь
Публицист из ДНР Перова: перемирие приведёт к ещё большим жертвам
В Сети появилось видео подорванного Антоновского моста в Херсоне

Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма

Силовые структуры

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, раннее командовавший американскими подразделениями в Европе, заявил, что украинские боевики не будут брать "зимнюю паузу" в военных действиях.

Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма

По его словам, ВСУ продолжат давить на союзников, мешая российским войскам укреплять оборону, с помощью американских управляемых ракет GMLRS для залповых систем HIMARS.

"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости (ракет. — Прим. ред.)", — добавил Ходжес.

Отставник уверен, что одновременно с этим Киев начнёт контрнаступление и "к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь".

"Затем начнётся решающий этап кампании — освобождение Крыма", — заявил американский генерал.

Ранее эксперты китайского издания сообщили, что конфликт на Украине был развязан производителями оружия из США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.

Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"
Силовые структуры
Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"
Силовые структуры
Солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска
Силовые структуры
Военкор Коц о самообмане РФ: Херсон, Харьков, красные линии, крейсер Москва
Ольга Лебедева "Ведите себя прилично. Вернёмся - проверим" — скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне Ольга Лебедева Игорь Буккер Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре Игорь Буккер Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин
Силовые структуры
RusVesna: "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ
Силовые структуры
Танкисты ВС РФ оставили послание боевикам ВСУ в Херсоне
Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине
Силовые структуры
Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине
Последние материалы
Военкор Хайруллин: главная задача ВС РФ "максимально сжечь" резервы ВСУ
Asia Times: конфликт на Украине развязали производители оружия из США
"Ведите себя прилично. Вернёмся - проверим" — скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне
В США назвали "провальной" энергетическую политику Байдена
Леонтьев: боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС грандиозные повреждения
Онуфриенко: Россия ждёт "гостя" на левом берегу Днепра, чтобы захлопнуть дверь
Публицист из ДНР Перова: перемирие приведёт к ещё большим жертвам
В Сети появилось видео подорванного Антоновского моста в Херсоне
Глава МИД Франции Колонна: необходимо добиться автономии Европы от США
Новые варианты COVID-19 легко обходят иммунитет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников