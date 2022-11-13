Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, раннее командовавший американскими подразделениями в Европе, заявил, что украинские боевики не будут брать "зимнюю паузу" в военных действиях.

По его словам, ВСУ продолжат давить на союзников, мешая российским войскам укреплять оборону, с помощью американских управляемых ракет GMLRS для залповых систем HIMARS.

"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости (ракет. — Прим. ред.)", — добавил Ходжес.

Отставник уверен, что одновременно с этим Киев начнёт контрнаступление и "к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь".

"Затем начнётся решающий этап кампании — освобождение Крыма", — заявил американский генерал.

Ранее эксперты китайского издания сообщили, что конфликт на Украине был развязан производителями оружия из США.