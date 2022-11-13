В ночь на 13 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в разных областях

Войска ВС РФ продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины. В ночь на 13 ноября на территории страны прогремели взрывы в нескольких регионах. Вечером была объявлена воздушная тревога.

Сообщается о ракетных ударах в Харькове, Никополе в Днепропетровской области, Николаеве. Скорее всего, были прилёты дронов-камикадзе "Герань-2". Подтверждены прилёты беспилотников по Черкасской области. В ближней зоне поражены объекты в Артёмовске и Дружковке, сообщает "Военное обозрение".

Украинская ПВО не справляется со всеми ударами и не может эффективно противостоять российским дронам.

Ранее сообщалось о подготовке ВСУ нового масштабного контрнаступления на Запорожском направлении.