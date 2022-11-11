WarGonzo: бойцы 1-ого донецкого корпуса взяли Майорск под контроль

Населённый пункт Майорск Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.

Столкновения с украинскими войсками за посёлок продолжались несколько месяцев. Большая часть фронтовой и штурмовой работы на данном участке легла на плечи 3-ей бригады Народной милиции ДНР, сообщает военкор.

Боевики киевского режима превратили в Майорск в мощный укрепрайон с углублёнными забетонированными командными пунктами ВСУ. Освобождение населённого пункта имеет большое стратегическое значение, поскольку теперь ВС РФ смогут осуществить наступление на Торецк.

"С гуманитарной точки зрения взятие Майорска является важнейшим фактором в обеспечении водой жителей Горловки и Донецка — в городе находится дамба, открытие которой позволит восстановить водоснабжение канала "Северский Донец — Донбасс", — сообщает Telegram-канал WarGonzo.