Населённый пункт Майорск Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.
Столкновения с украинскими войсками за посёлок продолжались несколько месяцев. Большая часть фронтовой и штурмовой работы на данном участке легла на плечи 3-ей бригады Народной милиции ДНР, сообщает военкор.
Боевики киевского режима превратили в Майорск в мощный укрепрайон с углублёнными забетонированными командными пунктами ВСУ. Освобождение населённого пункта имеет большое стратегическое значение, поскольку теперь ВС РФ смогут осуществить наступление на Торецк.
"С гуманитарной точки зрения взятие Майорска является важнейшим фактором в обеспечении водой жителей Горловки и Донецка — в городе находится дамба, открытие которой позволит восстановить водоснабжение канала "Северский Донец — Донбасс", — сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".