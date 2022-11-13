Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов ЛДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава государства Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, призванных на военную службу до вступления регионов в состав Российской Федерации.

"В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — говорится в сообщении Пескова.

Ранее российский лидер подписал указ о предоставлении студентам высших и среднеспециальных учебных заведений отсрочку от призыва в армию.