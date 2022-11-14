Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ

В соответствии с решением командования РФ российская армия отвела свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Группировки украинской армии начали заходить в город.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, сделанную в Херсоне, на которой запечатлены привязанные к фонарным столбам люди.

"Херсон после захода в город украинской армии", — подписал снимок военкор, не уточняя подробностей.

В городе остаются местные жители, не успевшие или не пожелавшие уехать во время всеобщей эвакуации.

Ранее стало известно, что ВСУ оставили Майорск из-за слабой поддержки артиллерии.