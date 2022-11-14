В соответствии с решением командования РФ российская армия отвела свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Группировки украинской армии начали заходить в город.
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, сделанную в Херсоне, на которой запечатлены привязанные к фонарным столбам люди.
"Херсон после захода в город украинской армии", — подписал снимок военкор, не уточняя подробностей.
В городе остаются местные жители, не успевшие или не пожелавшие уехать во время всеобщей эвакуации.
Ранее стало известно, что ВСУ оставили Майорск из-за слабой поддержки артиллерии.
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