19FortyFive: уход из Херсона сохраняет силы Суровикина для зимнего наступления

Отвод российской армии из Херсона и занятие обороны по левому берегу Днепра сохранит основу самых подготовленных подразделений, в которых нуждается генерал Сергей Суровикин для осуществления наступательных действий зимой. Об этом заявил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что командующий группировкой ВС РФ в зоне спецоперации сохранил жизни 30 тысяч солдат и обезопасил южный фронт от атак со стороны украинской армии.

"Суровикин вскоре будет иметь огромные свежие силы для использования в новой наступательной операции", — указал Дэвис в издании 19Fortyfive.

По мнению аналитика, российские войска будут готовы к наступлению в начале января после серии массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.