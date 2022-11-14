Отвод российской армии из Херсона и занятие обороны по левому берегу Днепра сохранит основу самых подготовленных подразделений, в которых нуждается генерал Сергей Суровикин для осуществления наступательных действий зимой. Об этом заявил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Эксперт подчеркнул, что командующий группировкой ВС РФ в зоне спецоперации сохранил жизни 30 тысяч солдат и обезопасил южный фронт от атак со стороны украинской армии.
"Суровикин вскоре будет иметь огромные свежие силы для использования в новой наступательной операции", — указал Дэвис в издании 19Fortyfive.
По мнению аналитика, российские войска будут готовы к наступлению в начале января после серии массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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