Победные мероприятия в Херсоне власти Украины закончили. Всё, что было по плану:
А теперь настало время суровых будней. И, думается, "ждуны" их видели совсем не такими. Дело в том, как сообщают остающиеся в Херсоне мирные жители, всех мужчин призывного возраста забирают в украинские вооруженные формирования.
"Здоров-не здоров, без разницы — всем теперь автомат в зубы и на войну", — сообщает канал Ратник 2-го разряда "РЕZЕРВ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.