Всех мужчин, оставшихся в Херсоне, забирают в ВСУ

Победные мероприятия в Херсоне власти Украины закончили. Всё, что было по плану:

"картинка" для западных СМИ — флаги и встречающие радостные "ждуны" — отснята,

чересчур рьяные журналисты (под "раздачу" попали даже CNN-щики) выдворены,

"коллаборантов" у столбов повесили,

и даже президента Незалежной красиво встретили.

А теперь настало время суровых будней. И, думается, "ждуны" их видели совсем не такими. Дело в том, как сообщают остающиеся в Херсоне мирные жители, всех мужчин призывного возраста забирают в украинские вооруженные формирования.

"Здоров-не здоров, без разницы — всем теперь автомат в зубы и на войну", — сообщает канал Ратник 2-го разряда "РЕZЕРВ".