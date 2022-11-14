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Опубликованы кадры тарана беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО

Силовые структуры

В ходе боевых действий специальной военной операции на Украине на видео попали кадры тарана одного беспилотного летательного аппарата другим квадрокоптером.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеозапись.

"На Украине разворачивается полноценная "война дронов". Ещё один случай тарана БПЛА другим беспилотником", — говорится в сообщении.

Напоминаем, что артиллеристы российской армии атаковали полевой лагерь украинских военных на одном из безлюдных островов на Днепре. В результате боевых действий ВСУ понесли крупные потери личного состава: военнослужащие погибли и их разорвало на части.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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