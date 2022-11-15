Пентагон: США будут поставлять военную помощь Киеву столько, сколько потребуется

Официальный Вашингтон будет продолжать поставки военной помощи Киеву столько, сколько потребуется, сообщил представитель Минобороны США.

В пресс-службе Пентагона отметили, что в холодное время года интенсивность боёв в ходе украинского конфликта может снизиться. Как пояснил представитель ведомства, такой сценарий не повлечёт сокращение объёмов поддержки Киева со стороны США.

"Мы готовы делать это столько, сколько потребуется", — указал он.

Кроме того, в Минобороны США добавили, что киевский режим остро нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО). Представитель Пентагона подчеркнул: Вашингтон и его союзники должны найти способы удовлетворения потребностей Украины.

Ранее стало известно, что арсенал американских боеприпасов начал иссякать из-за регулярных поставок техники для украинской армии. Военный обозреватель Newsweek Калеб Ларсон порекомендовал руководству США увеличить финансирование на расширение производственных мощностей.