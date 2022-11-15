ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожье и Никополе

В ночное время зафиксирована серия взрывов в Запорожье. По данным "Военного обозрения", ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры.

В Днепропетровской области также прогремели взрывы. Поражены цели в Никополе. Для нанесения ударов применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО). Уничтожено несколько объектов, где хранилась военная техника и дислоцировался личный состав ВСУ. По ударами оказались и объекты военно-промышленной инфраструктуры киевской стороны.

Вечером 14 ноября в ряде регионов Украины звучали сирены воздушной тревоги. В частности, тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.