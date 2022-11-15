Кива: СБУ по приказу Зеленского готовит захват Киево-Печёрской лавры

Служба безопасности Украины по приказу Владимира Зеленского готовит захват Киево-Печёрской лавры. Об этом сообщает экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

Политик отмечает в своём Telegram-канале, что информационная подготовка захвата уже началась.

Так, в украинских пабликах называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей — агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию.

Готовятся три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов. Цель банальна — провокация и грабеж ценностей, пишет Кива.

"Напомню — в пещерах Лавры, хранятся мощи православных святых, среди которых мощи Ильи Муромца. Политтехнологи Зеленского, которому нужна война — просчитали, что после осквернения и разграбления Лавры, ни о каких переговорах о мире с Путиным речи быть не может", — заключил экс-депутат.