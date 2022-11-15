Военный эксперт Крутов: Запорожье может стать второй Курской дугой

Главной задачей ВСУ на текущий момент, после того как они без боя получили Херсон, является прорыв к Азовскому морю и "расчленение" российской группировки надвое.

Так считает военэксперт Юрий Крутов, в эфире ТК "Россия-1" заявивший, что "российской армии необходимо выстоять до морозов".

По словам Крутова, отход ВС РФ из Херсона сохранил не только наших солдат, но и украинских тоже. И теперь Киев имеет возможность, оставив часть стянутой к городу группировки "охранять его", перебросить остальных — тысяч 40, примерно — на Донбасс и Запорожье:

"Запорожское направление сегодня становится главным — Украина будет очень стараться пробиться к Бердянску и Азовскому морю. Я полагаю, там (в Запорожье) будет что-то типа Курской битвы. Если мы выстоим, а нам не нужно переходить в контрнаступление, нам нужно просто выстоять и удержать оборону до морозов, то у нас появляются очень хорошие перспективы для дальнейшего продвижения вперед. Почему? В декабре месяце придёт подкрепление — ещё 200 тысяч мобилизованных", — объяснил военный эксперт.