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Военный эксперт Крутов: Запорожье может стать второй Курской дугой

Силовые структуры » Министерство обороны

Главной задачей ВСУ на текущий момент, после того как они без боя получили Херсон, является прорыв к Азовскому морю и "расчленение" российской группировки надвое.

Военный эксперт Крутов: Запорожье может стать второй Курской дугой

Так считает военэксперт Юрий Крутов, в эфире ТК "Россия-1" заявивший, что "российской армии необходимо выстоять до морозов".

По словам Крутова, отход ВС РФ из Херсона сохранил не только наших солдат, но и украинских тоже. И теперь Киев имеет возможность, оставив часть  стянутой к городу группировки "охранять его", перебросить остальных — тысяч 40, примерно — на Донбасс и Запорожье:

"Запорожское направление сегодня становится главным — Украина будет очень стараться пробиться к Бердянску и Азовскому морю. Я полагаю, там (в Запорожье) будет что-то типа Курской битвы.

Если мы выстоим, а нам не нужно переходить в контрнаступление, нам нужно просто выстоять и удержать оборону до морозов, то у нас появляются очень хорошие перспективы для дальнейшего продвижения вперед. Почему? В декабре месяце придёт подкрепление — ещё 200 тысяч мобилизованных", — объяснил военный эксперт.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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